Sony heeft gisteravond een State of Play online geknald ten ere van de naderende lancering van Gran Turismo 7. In de half uur durende livestream werd maar eens getoond waarom deze game the real driving simulator wordt genoemd.

Mocht je de livestream (net als ons) gemist hebben, kun je deze in zijn geheel hieronder terugkijken.

Gran Turismo 7 wordt op 4 maart verwacht voor de PlayStation 4 en 5.