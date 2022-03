Gran Turismo 7 servers hebben er 30 uur uitgelegen

Nadat Sony een fout ontdekte die update 1.07 bij Gran Turismo 7 veroorzaakte, kon men niet anders dan de update te fixen, maar dus ook de geplande onderhoud van de servers langer te laten duren.

De servers van Gran Turismo 7 hebben er ruim 30 uur uitgelegen, maar Polyphony Digital geeft in een blog tekst en uitleg. De servers zouden donderdag offline gaan vanwege onderhoud, maar dat was eigenlijk maar voor een paar uur de bedoeling. De update zorgte echter voor een fout bij het opstarten van de game en moest de ontwikkelaar dit eerst fixen. Het resulteerde uiteindelijk erin dat ze het geplande onderhoud aan de servers hebben verlengd om het euvel te verhelpen.

Echter bleef het niet daarbij, want sommige spelers zagen dat het beloningssysteem niet meer goed werkte en dus minder credits verdienden dan normaal. Dit is overigens niet de eerste keer dat er wordt gesproken over de microtransacties die op kunnen lopen tot 200 euro voor een hyper moderne sportwagen. Volgens Yamauchi wilde men dit zo doorvoeren om spelers te laten merken dat de wagens echt bijzonder zijn.

Due to an issue found in Update 1.07, we will be extending the Server Maintenance period. We will notify everyone as soon as possible when this is likely to be completed. We apologize for this inconvenience and ask for your patience while we work to resolve the issue. #GT7

— Gran Turismo (@thegranturismo) March 17, 2022