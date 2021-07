Gran Turismo 7 krijgt zeer waarschijnlijk een bèta test

Eerder vandaag werd op een van de officiële websites van PlayStation een verwijzing gevonden naar een bèta test voor Gran Turismo 7.

De bèta werd door diverse bezoekers van GTPlanet gespot en maakt blijkbaar deel uit van Sony’s Experience PlayStation promotie.

Experience PlayStation is een bijzonder weinig gebruikte app, die Sony tijdens de PlayStation Experience show in 2017 uitbracht. Het is inmiddels niet meer mogelijk, maar eerder vandaag konden gebruikers van de app een code krijgen voor de bèta van Gran Turismo 7.

Het is in ieder geval een teken dat we voor de release in 2022 nog eerder aan de slag kunnen met de racegame van Polyphony Digital. De game werd onlangs uitgesteld naar 2022 en lijkt helaas niet de enige game van Sony die 2021 niet gaat halen. Gelukkig heeft de platformhouder laten weten dat we binnenkort meer informatie over hun first party games kunnen verwachten!