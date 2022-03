Gotham Knights verschijnt mogelijk al heel snel

Het is al enige tijd stil rondom de co-op game van Warner Bros Montreal. Het lijkt erop dat Gotham Knights eerder verschijnt dan we eigenlijk verwachten.

Het leek er eigenlijk op dat de co-op game voorlopig niet zou verschijnen. Voornamelijk doordat Warner Bros wel te kennen gaf dat Suicide Squad uitgesteld was, maar over Gotham Knights stil bleef. Echter heeft een Ierse retailer de game voorzien van een releasedatum. Op de box-art van de game staat vermeld dat de game op 24 april zou moeten verschijnen.

Dat klinkt misschien wat voorbarig, maar er wordt gespeculeerd dat Sony bezig is met een nieuwe State of Play voor deze maand en hoe vet zou het zijn als deze game daar een releasedatum zal krijgen?!

Gotham Knights releasing earlier than expected? Just seen this in an Irish game store. #GothamKnights #Batman pic.twitter.com/6ooiQ7MjkR

— Hogwarts Legacy News (@HogwartsLegacyN) March 4, 2022