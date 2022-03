Gotham Knights verschijnt in oktober

Warner Bros heeft laten weten dat Gotham Knights vanaf 25 oktober verkrijgbaar is.

De game van Warner Bros Montreal stond eigenlijk voor eind 2021 gepland, maar werd uitgesteld omdat de ontwikkelaar meer tijd nodig had. Dit betekent dus dat de studio een jaar extra de tijd heeft gekregen.

“We geven de game meer tijd om spelers de best mogelijke ervaring te bieden. We kijken ernaar uit om de komende maanden meer van de game te laten zien”, zei Warner Bros bijna een jaar geleden in de verklaring.

In Gotham Knights is Bruce Wayne/ Batman vermoord en is het aan het team van Nightwing, Batgirl, Robin en Red Hood de taak om Gotham uit handen van de slechteriken te houden.

Dit is overigens niet de enige open wereld game die bij Warner Bros wordt ontwikkeld. Batham: Arkham Knight-ontwikkelaar Rocksteady werkt namelijk aan de Suicide Squad-game dat nog dit jaar wordt verwacht. Al wordt er gespeculeerd dat deze game mogelijk uitgesteld wordt naar 2023.