Gotham Knights uitgesteld naar 2022

Warner Bros Montreal gaat het niet voor elkaar krijgen om Gotham Knights dit jaar uit te brengen.

De game stond voor ergens dit jaar op de planning, maar is nu uitgesteld naar volgend jaar. In een verklaring laat ontwikkelaar Warner Bros Montreal weten dat ze de game meer tijd willen geven om spelers de ‘best mogelijke’ ervaring te kunnen geven. Daarnaast geeft men wel te kennen dat ze in de komende maanden meer van de game zullen laten zien.

Gotham Knights werd tijdens DC Fandome aangekondigd en daarin zullen Robin, Batgirl, Nightwing en Red Hood een hoofdrol vertolken. Dit omdat Batman er niet meer is en het team het tegen de Court of Owls op zal moeten nemen.

In het open-wereldspel bundelen de helden hun krachten om Mr. Freeze te verslaan in een van de vele ontmoetingen met de bad guys uit de stad. Dit kan solo of in co-op voor twee spelers worden gespeeld. Er zal een verscheidenheid aan vaardigheden, wapens en gevechtsbewegingen zijn om vijanden uit te schakelen. Hoe sterker je wordt, hoe sterker je vijanden zullen worden.

Gotham Knights komt uit voor pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.