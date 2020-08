Gotham Knights onthuld

Tijdens DC FanDome is de nieuwe open-world game Gotham Knights van WB Montreal onthuld. De game staat gepland voor een release in 2021.

Eerder deze week kondigde Warner Bros Montreal aan dat ze zaterdag de nieuwe Batman game zouden aankondigen. Het is gisteren onthuld dat die game Gotham Knights is.

De trailer start met een filmisch look van de game, gevolgd door wat pre-alpha gameplay beelden.

Blijkbaar maakt Batman niet langer deel uit van de groep, dus is het aan Robin, Batgirl, Nightwing en Red Hood om de boeven, waaronder The Court of Owls, te bestrijden.

Hier volgt de beschrijving:

Batman is dood. Het is nu de taak van de Batman-familie – Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin – om Gotham City te beschermen, hoop aan zijn bewoners te geven, discipline aan zijn politie en angst aan zijn criminelen. Jij moet evolueren tot de nieuwe Dark Knights en Gotham redden van de chaos.

In de open-world game werken de helden samen om Mr Freeze en andere grote slechteriken te verslaan. Verder kan Gotham Knights solo of met twee speler co-op gespeeld worden.

Er zal een variëteit aan vaardigheden, wapens en vecht-technieken zijn om de vijanden te verslaan. Echter, hoe sterker de speler wordt, des te sterker de vijanden.

Gotham Knights komt in 2021 uit op de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.