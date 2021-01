Gotham Knights krijgt speciaal co-op vechtsyteem

Ontwikkelaar Warner Bros Montreal heeft laten weten dat het vechtsysteem van Gotham Knights met co-op in gedachten is ontwikkeld.

Gotham Knights is afgelopen augustus aangekondigd en als eerst onthuld tijdens de DC Fandome. Er zijn toen een aantal trailers getoond waardoor we een beetje een idee kregen wat we konden verwachten.

Zo weten we onder andere dat de game niet afspeeld in het Arkhamverse en dat het geen “game-als-een-service” platform heeft. In een recent interview met GamesRadar heeft uitvoerend producent Fleur Marty nog meer informatie vrijgegeven over de game. Zo laat hij weten dat de gameplay op een aantal belangrijke manieren zal verschillen van de Arkham games.

“We hebben het vechtsysteem volledig opnieuw vormgegeven zodat het goed werkt in co-op. Natuurlijk zijn we nog steeds een ‘brawler’ en sommige onderdelen zullen niet totaal buitenaards aanvoelen voor mensen die de Arkham serie gespeeld hebben, maar het is in veel opzichten erg anders.” Aldus Marty.

Marty legt verder uit dat spelers vrij zijn om op elk moment te switchen van personage. Echter zullen ze wel eerst terug moeten keren naar het hoofdkwartier. Dit klinkt vrij logisch voor een spel dat primair met co-op in gedachten is gemaakt.

“Sinds de verhaal progressie gedeeld wordt door alle personages is het ook voor de hand liggend dat je ze niet steeds hoeft te levelen zodra je tussen hun wisselt. Het is op dat gebied ook erg samenhangend met het verhaal. Aangezien de andere leden van de Batman familie altijd wel aanwezig zijn in de achtergrond, terwijl jij bezig bent met misdaad bestrijden of een mysterie op te lossen, blijven ze actief. Dus is het logisch dat ze ook progressie maken en sterker worden.” Aldus de producent.

Regisseur Patrick Redding haakt verder in op de coƶperatieve aard van de game: “Het ‘duo’ of team-up is zo’n centrale eigenschap van het universum dat er een letterlijk snelschrift voor is in de comics, animatie, film en tv versies. De twee-speler dynamiek past bij de fantasie en de Gotham City setting.”

In het spel kan je kiezen om te spelen als Batgirl, Robin, Nightwing of Red Hood. Na de dood van Batman is het aan hun om Gotham City te beschermen. De game kan overigens ook solo gespeeld worden.

Arkham Knights komt ergens dit jaar uit op pc, Xbox One, Xbox series, PlayStation 4 en PlayStation 5.

