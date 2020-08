Gotham Knights is geen vervolg op de Arkham serie

Hoewel de naam en omgeving van Gotham Knights anders doen vermoeden, speelt de game zich niet af in het Arkham universum.



Het was vrij verleidelijk om er vanuit te gaan dat Gotham Knights een vervolg is van de Arkham games, vooral op die van Batman Arkham Knight. De onthulling-trailer begint immers met een postuum video bericht van Batman, welke doet vermoeden dat de game een voortgang is van Arkham Knight.

Echter, Warner Bros Montreal heeft sindsdien laten weten dat Gotham Knights geen vervolg is op bestaande spellen en dat het zich in zijn eigen DC universum afspeelt.

“Gotham Knights is een origineel verhaal dat zich afspeelt in DC’s Batman universum en is niet verbonden met de Arkham serie,” aldus de studio, die de uitspraak deelde met Comicbook.



Ondanks dat dit misschien een beetje teleurstellend is voor sommige, is het vrij logisch dat Warner Bros Montreal niet aan de verwachtingen wilde vastzitten, die bij iets nieuws creëren binnen een bestaand en geliefd universum ontstaan.

Voor het geval je dit gemist hebt: Gotham Knights is een twee-speler co-op actie-game met Robin, Red Hood, Knightwing en Batgirl in de hoofdrol. Deze hebben de taak Gotham te beschermen na de dood van Batman. Hoewel de focus op de twee-speler co-op ligt, kan de game ook solo gespeeld worden.

Gotham Knights komt in 2021 uit voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.