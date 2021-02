Google sluit Stadia’s interne ontwikkelaars

Google begint het jaar niet erg hoopgevend voor abonnees van Google Stadia. Het bedrijf heeft er namelijk voor besloten om de interne studio’s voor het platform te sluiten.

Dit heeft volgens Google een goede reden, want ze willen namelijk ‘de focus leggen op het platform zelf.’ Het komt er in ieder geval op neer dat het bedrijf gaat werken aan de features die men in 2019 al aankondigde, maar de meeste nog niet zijn gerealiseerd. Google is ook van plan zijn technologie licenties aan game-uitgevers te geven, hoewel het niet duidelijk is welke vorm dat zal aannemen.

In een reactie laat Phil Harrison, Google VP en Stadia GM, het volgende weten:

Wij geloven dat dit de beste manier is om Stadia uit te bouwen tot een duurzaam bedrijf voor de lange termijn, dat de industrie helpt groeien. Het kost vele jaren en aanzienlijke investeringen om de beste games van de grond af te maken, en de kosten gaan exponentieel omhoog.

Gezien onze focus op het voortbouwen op de bewezen technologie van Stadia en het verdiepen van onze zakelijke partnerschappen, hebben we besloten dat we niet verder zullen investeren in het brengen van exclusieve content van ons interne ontwikkelingsteam SG&E, buiten alle geplande games op korte termijn.”

Jade Raymond, de bekende ontwikkelaar achter games als Assassin’s Creed en een aantal EA-games, zal Stadia verlaten. Zij werd namelijk aangenomen om mee te helpen aan de first-party games voor Stadia. Het is overigens nog niet bekend of Shannon Studstill het bedrijf ook zal verlaten. Zij keerde namelijk God of War-ontwikkelaar de rug om bij Stadia aan de slag te gaan.

Stadia zal in ieder geval nog gewoon door blijven gaan. Harrison suggereerde zelfs dat er third-party exclusives onderweg zijn, maar het nieuws van vandaag lijkt niet echt hoopgevend voor de toekomst van het platform.