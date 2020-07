Google onthult nieuwe games en meer tijdens Stadia Connect

Google heeft vandaag weer een Stadia Connect event gehouden. Daarin kondigde het bedrijf een aantal games voor het platform aan. Hier heb je in ieder geval de belangrijkste punten op een rijtje.

Outcasters

Zo komt Gears Tactics-ontwikkelaar Splash Damage met een kleurrijke arena shooter naar Stadia. In Outcasters nemen twee teams van acht spelers het tegen elkaar op.

Until Dawn en Rockband-ontwikkelaars werken aan exclusieve games

Supermassive, Harmonix en Uppercut Games hebben laten weten aan exclusieve games voor Google Stadia te werken. Deze ontwikkelaars ken je onder andere van Until Dawn, Rockband en Submerged.

Orcs Must Die! 3

De game is niet alleen vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar, maar is ook gratis voor degene die een Pro-abonnement hebben. Ook werd er een nieuwe trailer van de game vrijgegeven.

Super Bomberman R Online

Als tijdelijk exclusieve game brengt Konami Super Bomberman R Online naar het platform. De Battle Royale laat 64 spelers tegen elkaar strijden tot er nog maar een overblijft. De game zal bij de lancering ook Crowd Play ondersteunen. Dit wil zeggen dat degene die op YouTube streams volgen ook daadwerkelijk mee kunnen spelen.

One Hand Clapping

Ook dit is een tijdelijke exclusive, maar daarin wordt je zangtalent op de proef gesteld. In de muzikale game zullen spelers door hun headset moeten zingen om puzzels op te lossen. Je kunt de game overigens nu al spelen via Early Access.

Daarnaast werden er nog een hoop andere games onthuld. Zo zullen Dead By Daylight, Hitman 3, Outriders en Sekiro: Shadows Die Twice naar Google Stadia komen.