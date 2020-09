Gods & Monsters heet nu Immortal: Fenyx Rising

Ubisoft heeft laten weten dat Gods & Monsters voortaan als Immortal: Fenyx Rising door het leven zal gaan.

De open wereld game die gebaseerd is op de Griekse mythologie werd tijdens de E3 van vorig jaar aangekondigd en zou oorspronkelijk dit jaar nog verschijnen. Echter zag Ubisoft begin dit jaar in dat ze misschien wel te veel games op de markt wilde gooien en besloot deze game en nog twee andere voor een behoorlijke tijd uit te stellen.

Inmiddels weten we van Watch Dogs Legion de releasedatum gekregen, maar van Immortal: Fenyx Rising en Rainbow Six Quarantine weten we nog niet wanneer deze verschijnen. Ubisoft laat in ieder geval op Twitter weten dat we op 10 september meer informatie over de nieuwe avonturengame krijgen.

GODS AND MONSTERS is no more

Introducing IMMORTALS FENYX RISING Tune into the Ubisoft Forward to find out more

8PM, THURSDAY 10TH SEPTEMBER pic.twitter.com/Ay0ga7z3N3 — Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) September 2, 2020

In een gesprek met Eurogamer laat de Franse uitgever nog wel weten dat de game ‘flink geëvolueerd is sinds de vorige keer dat ze hem lieten zien. Volgende week donderdag zullen we zien wat er allemaal precies veranderd is. Kijken jullie nog uit naar Immortal: Fenyx Rysing? Laat het ons weten in de reacties!