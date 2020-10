Godfall vereist een always-online verbinding

Godfall, de PlayStation 5 en pc looter en slasher game is alleen “always-online” te spelen. Zelfs als je alleen de singleplayer speelt.

Zo bevestigt de officiële PlayStation Store pagina dat je een internetverbinding nodig hebt om de game te spelen. Bovendien moet je continu ingelogd zijn. daarnaast is het “Online Play Required” label te zien op de site. Deze badge is ook zichtbaar op games als Destiny en Fortnite, welke voortdurend een internetverbinding nodig hebben om te kunnen spelen.

Later heeft het officiële Twitter account van Godfall ook bevestigd dat het spel een always-online verbinding eist om het te kunnen spelen. Wat als geen verrassing komt is dat je ook een PlayStation Plus abonnement nodig hebt om online te kunnen spelen op de PlayStation 5-versie.

Een grote meerderheid van games die loot-gebaseerd zijn heeft een always-online verbinding nodig. Hierdoor heeft de ontwikkelaar meer controle over eventuele hacks en uitbatingen van de in-game economie. Zo is het voorstelbaar dat wanneer je een loot-drop krijgt, het spel een online- check doet om te kijken of je niet vals speelt. Zo zal je progressie op de server worden opgeslagen zodat je niet je opslag-bestand kan aanpassen.

Verder is er recentelijk een trailer van het intro-filmpje uitgekomen. Deze kan je hier checken.

Godfall is vanaf 12 november beschikbaar in de Epic Game Store voor de pc. De game komt als lancering titel uit voor de PlayStation 5 op 19 november.