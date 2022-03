Godfall komt naar de Xbox en Steam

Godfall is tot dusver een Playstation- en Epic Games-exclusieve game geweest. Daar komt binnenkort echter verandering in, aangezien het spel volgende maand naar de Xbox en Steam zal komen.

Op 7 april komt namelijk de Godfall: Ultimate Edition uit op de Xbox One, Xbox Series X/S en Steam. In deze versie zal ook alle DLC zitten die tot nu toe voor het spel is uitgekomen. Voorheen was het een Playstation-exclusieve game. Het was zelfs de eerste game die ooit werd aangekondigd voor de PS5. Nadat de PC-versie eerst ook alleen maar via de Epic Games Store te halen was, zal deze volgende maand dus ook te vinden zijn op Valve’s downloadservice.