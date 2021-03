God of War Ragnarok wordt mogelijk uitgesteld

Tijdens de laatste State of Play van Sony hebben wij een aantal aankondigingen gekregen. Waaronder Final Fantasy VII Remake: Intergrade, Crash Bandicoot 4 It’s About Time op PlayStation 5, een deep dive van Returnal en veel meer. Wij vroegen ons wel af waar God of War Ragnarok bleef.



Tijdens de State of Play hebben wij niet veel aankondigingen gekregen van Sony’s first party studios. Geen nieuws over Horizon Forbidden West, het vervolg van Spider-Man en niks over God of War Ragnarok. Cory Barlog heeft op zijn Twitter-account een post gemaakt dat mogelijk hint naar God of War Ragnarok. Zijn Tweet zei het volgende “I don’t know who needs to hear this… (certainly not me since I have never heard of it) but… WHEN. IT’S. DONE. (trust that it’s what’s best for everyone)”.

De tweet geeft niet direct aan dat het om God of War Ragnarok gaat, maar zijn functie als regisseur van God of War en God of War Ragnarok geven de impressie dat het om de game gaat. Het enigste wat wij hebben gezien van God of War Ragnarok is de teaser trailer die vorig jaar werd vertoond. Het meest opmerkelijke aan de trailer is dat het aan het einde 2021 aangaf. Het is dus niet raar dat fans de game dit jaar verwachten, maar de tweet geeft een hint naar een mogelijk uitstel. Wij hebben nog niks gehoord van Sony of SIE Santa Monica Studio over de status van de game.

Het is een mogelijkheid dat de game wordt uitgesteld. Het is mogelijk dat wij meer informatie over de game krijgen bij de eerstvolgende grote State of Play. Tot die dag komt, moeten wij wachten met de informatie die wij tot onze beschikking hebben.

Vooralsnog staat God of War Ragnarok voor dit jaar in de planning. Wij blijven in ieder geval duimen in de hoop dat dit zo blijft!