God of War Ragnarok uitgesteld naar 2022, komt ook voor de PS4

De geruchten gingen al een tijdje de ronde, maar vandaag heeft Sony het dan officieel bevestigd. God of War Ragnarok is uitgesteld naar 2022.

Dit nieuws komt van het officiële Playstation-blog, waar studiohoofd Hermen Hulst een Q&A had over de toekomst van de uitgever. Hulst vertelt dat dit uitstel gemaakt is om de kwaliteit van de game te waarborgen. Een klein lichtpuntje is dat Horizon: Forbidden West nog wel op schema zou liggen om dit jaar uit te komen.

Nog een pleister op de wond is dat God of War Ragnarok ook voor de PS4 uit zal komen. Met een PS4-community van 110 miljoen spelers, geeft Hulst aan dat zij die niet zomaar achter kunnen laten.