God of War Ragnarok-ontwikkelaar heeft mogelijk nog een project in ontwikkeling

God of War Ragnarok-ontwikkelaar Sony Santa Monica heeft een aantal vacatures openstaan voor mogelijk een ander grootschalig project.

Het team is namelijk op zoek naar diverse ontwikkelaars en zoekt bijvoorbeeld naar een Art Director. De kans is groot dat deze niet aan God of War Ragnarok gaat werken, maar een andere project, aangezien de game al dit jaar verwacht wordt. Bovendien wordt er geen melding gemaakt van een naam van de game en dat zou het bedrijf nu toch niet meer geheim houden, toch?

In de beschrijving wordt gevraagd naar iemand met meerdere jaren ervaring als ontwikkelaar van een AAA-game. De nieuwe game lijkt dus een fantasy-achtige wereld te krijgen, aangezien nieuwe werknemers ervaring in dit gebied moeten hebben. Het is overigens nog niet duidelijk of alle vacatures die nu openstaan bestemd zijn voor één project, of dat Santa Monica bezig is met meerdere projecten.