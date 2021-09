God of War Ragnarok is het einde van de Noorse saga

Cory Barlog en zijn team zullen na God of War Ragnarok de Noorse setting achter zich laten. In een interview laat Barlog weten waarom ze het bij twee games zullen laten.

Cory Barlog was de director van de God of War (soft) reboot uit 2018 en is nu in mindere mate aanwezig bij de ontwikkeling van Ragnarok. Toch had de studio al een visie voor de Noorse saga, die na de sequel ook ten einde zal komen.

In een gesprek met Kaptain Kuba geeft Barlog te kennen dat er “meerdere redenen” waren om het verhaal ten einde te brengen. Ten eerste kost het ontzettend veel tijd om games van dit scala te maken. Het team deed er vijf jaar over om God of War te ontwikkelen en ook Ragnarok is een ontzettend tijdrovende klus.

Daarnaast wil het team de saga niet te lang uitstrekken. Mocht men nou nog een derde deel maken zou het team 15 jaar bezig zijn met de Noorse mythologie en dat vind Barlog gewoonweg te lang.

De regisseur vergelijkt de Noorse mythologie dan ook met The Lord of the Rings die volgens hem met 13 uur alles laten zien wat nodig is. Kijken jullie al uit naar Ragnarok? Laat het ons weten in de reacties!