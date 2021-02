God of War krijgt morgen een PS5 patch; voegt 4K/ 60fps modus toe

Sony Santa Monica laat weten dat er morgen een update voor God of War voor de PlayStation 5 verschijnt. Deze zorgt ervoor dat de game uit 2018 in 4K en 60fps te spelen is.

De ontwikkelaar laat in een bericht op hun officiële website weten dat er een gratis update onderweg is voor de Game of the Year van 2018. De ‘vervangt de huidige grafische modus optie’ met een nieuwe standaard setting die ‘het beste qua performance en resolutie voor PlayStation 5-eigenaren biedt’.

De PlayStation 4 Pro-versie van de game kwam namelijk met twee verschillende opties: een die focuste op de resolutie en een ander die de voorkeur gaf aan de framerate.

De patch voor de PlayStation 5-versie zorgt er voor dat de game in (checkerboard) 4K resolutie en 60fps zal draaien.

“De lancering van PlayStation 5 was een mooie tijd voor iedereen hier bij Santa Monica Studio! We zijn vooral blij om alle spelers te zien die gebruik hebben gemaakt van achterwaartse compatibiliteit om God of War (2018) uit te proberen op de nieuwe hardware; evenals degenen die de game voor het eerst hebben opgepikt via de PlayStation Plus-collectie.”

Santa Monica is op dit moment druk bezig met een direct vervolg op de reboot. Onder de naam Ragnarok zullen Kratos en Atreus weer een nieuw avontuur beleven. De game wordt dit jaar verwacht voor de PlayStation 5. Al is een PlayStation 4-versie vooralsnog niet helemaal uitgesloten.