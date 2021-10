God of War komt in januari naar de PC

Goed nieuws voor PC-liefhebbers die de God of War reboot van 2018 nog geen kans hebben gegeven. Vanaf 14 januari kun je er mee aan de slag via Steam en de Epic Games Store.

De PC-versie wordt door Sony een ‘high-performance’ versie van de game genoemd, die in 4K te spelen is met ontgrendelde framerate. De pc-versie zal een breed scala aan grafische voorinstellingen en opties bevatten, zoals schaduwen met een hogere resolutie, verbeterde schermruimtereflecties, 21:9 ultrabreedbeeldondersteuning, verbeteringen aan de omgevingsocclusie met GTAO en SSDO, en meer.

Het zal ook volledige integratie bieden met Nvidia DLSS die beschikbaar is op RTX, en de Reflex low-latency-technologie van het hardware bedrijf om een ​​”meer responsieve ervaring” te leveren.

Je kunt ook ondersteuning voor DualShock 4 en DualSense-controller verwachten, naast een breed scala aan andere gamepads en aanpassing van het toetsenbord. Muis en toetsenbord-spelers kunnen de controls volledig aanpassen om een ​​setup te creëren die het beste werkt.

Als je de game op PC koopt, krijg je de volgende digitale content:

Death’s Vow Armor-sets voor Kratos en Atreus

Exile’s Guardian Shield-skin

Buckler of the Forge Shield-skin

Shining Elven Soul Shield-skin

Dökkenshieldr-schildskin

In de komende maanden zal Sony meer informatie over de PC-port van God of War delen. Houd onze site dus vooral in de gaten!