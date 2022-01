God of War is Sony’s grootste en best scorende release op Steam

God of War is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar op de PC via onder andere Steam. In de digitale winkel van Valve doet de game van Santa Monica erg goede zaken!

Niet alleen zijn de gamers die God of War hebben gehaald laaiend enthousiast, maar de game heeft ook meer gelijktijdige spelers aantallen gezien dan de andere twee games die Sony op Steam hebben uitgebracht. Zo kende God of War een piek van 73.529 gelijktijdige spelers, tegenover 56.667 van Horizon Zero Dawn en 27.450 van Day’s Gone.

Ook scoorde de game een hoge user score van 97% (op basis van 9974 reviews). Horizon Zero Dawn scoorde ook erg goed met 84% (op 51.266 reviews) en Day’s Gone een 91% (op 19.821 reviews).

God of War krijgt een hele goede score, maar kent helaas wel een aantal minpuntjes. Zo is de game niet in alle dingen helemaal geoptimaliseerd voor de PC. Zo is er geen FOV Slider en is er een bug met 12th gen Intel processoren die ervoor zorgt dat spelers de game niet op kunnen starten.

Desalniettemin lijkt er voor Sony een grote markt in PC-gaming te zijn. Alle drie de games zijn naast Steam ook in de Epic Games Store te vinden, dus er zullen ongetwijfeld nog veel meer exemplaren van die games over de digitale toonbank zijn gevlogen.

De volgende ‘exclusive’ van Sony die in de planning staat voor de PC is Uncharted: Legacy of Thieves collection. Deze staat voor 28 januari in de planning voor de PlayStation 5 en zal later dit jaar ook naar de PC komen.