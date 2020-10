Santa Monica heeft laten weten dat God of War een next-gen upgrade krijgt, waardoor de game in 60fps op de PlayStation 5 zal draaien. Ook kun je jouw huidige save file gebruiken!

Mocht je besluiten om de game naar 19 november op de PlayStation 5 te spelen, zul je de optie ‘Favor Performance’ in het menu kunnen kiezen. Dit geeft de game een boost waardoor deze in 60fps te spelen is. Alhoewel deze optie al op de PlayStation 4 Pro aanwezig is, kunnen we van de PlayStation 5 versie verwachten dat deze nog stabieler en consistent zal worden.

De ontwikkelaar laat overigens nog in het midden of deze optie alleen in 1080p zal zijn of dat die ook met een betere resolutie zal lukken.

Whether you’re picking up the game for the first time or looking to finish that NG+ save, God of War (2018) on the #PS5 will offer:

️ Up to 60 FPS using the ‘Favor Performance’ video option

Save Transfers – start right where you left off on the PS4!

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) October 26, 2020