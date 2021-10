Gloednieuwe en spectaculaire tv-spot voor Marvel’s Guardians of the Galaxy

Eidos Montréal onthulde vandaag een gloednieuwe, spectaculaire tv-spot die verschijnt in aanloop naar de officiële lancering van Marvel’s Guardians of the Galaxy volgende week.

De trailer werpt kijkers midden in een mid-battle Huddle en toont hoe Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket en Groot een penibele situatie bespreken en, uiteraard, erover kibbelen, totdat ze besluiten over te gaan op Plan B – een all-out, gecoördineerde aanval op de maat van het toepasselijke “Kickstart My Heart” van Mötley Crüe.

Dezelfde Huddle-mechanic zal van essentieel belang blijken voor spelers van Marvel’s Guardians of the Galaxy-spelers die tijdens hun reis door de Melkweg schijnbaar onmogelijke uitdagingen moeten zien te overwinnen. In de game kunnen spelers tijdens gevechten een Huddle beginnen en kiezen welke motiverende woorden ze het team willen schenken. Wanneer deze correct zijn gekozen, ontvangen alle Guardians een power-up, waardoor ze hun vijanden gemakkelijker kunnen uitschakelen terwijl ze naar een van de 30 rockende muziektracks van de game luisteren.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verschijnt op 26 oktober 2021 voor de PlayStation 5, PlayStation 4-, Xbox Series X|S- en Xbox One, pc en streaming via GeForce NOW. De Cloud Version verschijnt op 26 oktober in sommige regio’s voor de Nintendo Switch.