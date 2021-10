Gloednieuwe cutscene-video voor Marvel’s Guardians of the Galaxy

Eidos-Montréal heeft vandaag een gloednieuwe cutscene-video uitgebracht voor Marvel’s Guardians of the Galaxy. De video toont de samenkomst van Cosmo de ruimtehond, de Guardians en een heleboel schattige puppy’s.

In de cutscene, die plaatsvindt binnen zijn basis op Knowhere, zien we Cosmo op zijn staart jagen, apporteren en vervaarlijk grommen tegen Rocket, dit alles terwijl hij met Star-Lord bespreekt hoe ze in hun beider belang de nieuwste galactische mysteriën kunnen ontrafelen.

Cosmo is een voormalige Sovjet-ruimtehond die het tegenwoordig niet alleen druk heeft als brave beveiliger van Knowhere maar ook als vader van een nest Russische ruimtepuppy’s. Door gebruik te maken van een combinatie van psionische en telepathische vermogens kan hij communiceren met mensen, wasberen en bomen, waarmee hij een zeer waardevolle bondgenoot van de Guardians zal blijken tijdens hun reizen naar de diepste, donkerste hoeken van de ruimte.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verschijnt op 26 oktober 2021 voor de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console, Xbox Series X|S- en Xbox One-consoles, pc en streaming via GeForce NOW. Guardians of the Galaxy: Cloud Version verschijnt op 26 oktober in sommige regio’s voor de Nintendo Switch.