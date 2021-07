Ghostwire: Tokyo uitgesteld naar volgend jaar

Tanga Gameworks heeft laten weten dat Ghostwire: Tokyo helaas niet in oktober zal verschijnen.

Alhoewel het team laat weten dat ze de game zo snel als mogelijk in de handen van gamers wil zien zij ook om de gezondheid van het personeel denkt. Het gaat daarnaast ook niet al te best in Japan door de aanhoudende pandemie.

Ghostwire: Tokyo werd tijdens de E3 van 2019 aangekondigd als tijdelijk exclusive voor de PC en PlayStation 5. Shinji Mikami en creative director Ikumi Nakamura lieten destijds de actie-avonturengame met horror elementen zien.

In de game zijn de meeste inwoners van Tokio op mysterieuze wijze verdwenen en zijn geesten die bekend staan ​​als Vistors binnen gedrongen. Gedurende deze tijd als hoofdpersoon begin je bovennatuurlijke krachten te ontwikkelen en vecht je tegen de geesten. Je zult later ook een groep gemaskerde overlevenden tegenkomen die de sleutel in handen hebben om het mysterie achter de gebeurtenissen in de stad te onthullen.

Wat de nieuwe releasedatum van Ghostwire Tokyo nu is, heeft de ontwikkelaar niet bekendgemaakt. Wel weten we dat de game niet voor 2022 zal verschijnen.