Ghostwire: Tokyo krijgt zestal grafische modi

Tegenwoordig krijgen console gamers te maken met grafische opties, maar Ghostwire: Tokyo maakt het wel heel bont.

De volgende informatie stamt overigens af van mp1st. Zij claimen dit te hebben gehoord tijdens een hands-on sessie van de eerste twee hoofdstukken. Het is dus nog niet bevestigd door Bethesda Softworks of Tango Gameworks. Als we deze informatie mogen geloven, zal Ghostwire: Tokyo de volgende grafische opties hebben:

Quality Mode – Deze modus zal alle grafische toeters en bellen aan zetten, inclusief Ray Tracing reflecties. De game zal in een 4K resolutie draaien, maar in 30fps.

Deze modus zal alle grafische toeters en bellen aan zetten, inclusief Ray Tracing reflecties. De game zal in een 4K resolutie draaien, maar in 30fps. Performance Mode – Deze modus biedt een framerate aan van 60fps, maar zonder Ray Tracing, een lagere resolutie en met minder grafische opties aangezet.

Deze modus biedt een framerate aan van 60fps, maar zonder Ray Tracing, een lagere resolutie en met minder grafische opties aangezet. High Frame-Rate Quality Mode – Deze modus is vergelijkbaar met Quality Mode, maar zonder FPS lock. Dit betekent dat de framerate richting 40-50 kan gaan, maar veel last zal hebben van ‘screen tearing’.

Deze modus is vergelijkbaar met Quality Mode, maar zonder FPS lock. Dit betekent dat de framerate richting 40-50 kan gaan, maar veel last zal hebben van ‘screen tearing’. High Frame-Rate Performance Mode – Vergelijkbaar met Performance Mode, maar zonder 60fps cap. Dit betekent dat de framerate hoger kan gaan dan 60, maar ook veel last zal hebben van ‘screen tearing’.

Vergelijkbaar met Performance Mode, maar zonder 60fps cap. Dit betekent dat de framerate hoger kan gaan dan 60, maar ook veel last zal hebben van ‘screen tearing’. High Frame-Rate Quality Mode With V-Sync and High Frame-Rate Performance Mode With V-Sync – Deze twee modi zijn de twee laatste opties, maar dan met V-Sync aangezet. Dit betekent dat de framerate iets lager zal liggen, maar dat er geen ‘screen tearing’ zal zijn. De High Frame-Rate Quality Mode With V-Sync is vergelijkbaar met de Performance Ray Tracing Mode van Spider-Man en Ratchet & Clank. Ghostwire: Tokyo zal dan draaien in 45FPS, maar met Ray Tracing aan.

Hoewel ik de journalisten van mp1st durf te geloven, vraag ik mij af of al deze modi wel in de uiteindelijke game zullen zitten. Het zijn verwarrende keuzes, zeker als twee van de modi voor ‘screen tearing’ zullen zorgen. Mijn gok is dat ze de opties zullen verminderen om de consument duidelijkere opties te geven.

Ghostwire: Tokyo is een first-person game, waarin je het opneemt tegen klassieke Japanse monsters met magie. Onlangs werd de launch trailer getoond, vol creatieve en flitsende beelden. De game zal op 25 maart worden uitgebracht op de PlayStation 4/5 en zal een timed exclusive zijn voor een jaar.