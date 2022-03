Op 25 maart gaat Ghostwire: Tokyo uitkomen. Mocht je niet op het spel kunnen wachten, dan is er nu een visual novel over de game gratis te spelen.

De zogeheten Ghostwire: Tokyo prelude visual novel is nu te vinden op het Playstation netwerk. Zoals de titel doet vermoeden speelt het verhaal van de visual novel zich af voor het verhaal van de hoofdgame. Hieronder kan je de launch trailer zien.