Ghosts of Tsushima: Legends wordt als stand-alone uitgegeven

Het populair Ghosts of Tsushima: Legends krijgt wordt als stand-alone uitgegeven, samen met een nieuwe speelmodus genaamd Rivals.

Afgelopen oktober is de multiplayer voor Ghost of Tsushima, genaamd Legends, uitgebracht. Het is het eerste multiplayer project geweest voor ontwikkelaar Sucker Punch, maar daar is niets van te merken. Legends is sindsdien niets anders dan populariteit aan het winnen en daar gaan ze op verder borduren.

Op 3 september wordt Ghost of Tsushima: Legends als stand-alone game uitgebracht, tevens wordt die dag de nieuwe modus Rivals gelanceerd. In Rivals ga je in teams van twee tegen twee de strijd aan met hordes vijanden, en met elkaar. Na elke ronde krijg je Magatama, een valuta om het vijandige duo te dwarsbomen door bijvoorbeeld curses of Hwacha Fire aan te schaffen, of door de aankopen van de ander te blokkeren. Heb je genoeg van deze Magatama uitgegeven, dan kom je in de Final Stand Waves terecht. Win deze voor je tegenstanders en je wint het potje!

Rivals is speelbaar voor iedereen die toegang heeft tot GoT: Legends, ongeacht de versie of op welke console je speelt. De stand-alone van GoT: Legends is voor €19,99 beschikbaar via de Playstation Store.