Ghostrunner voor Nintendo Switch uitgesteld

De Nintendo Switch-versie van Ghostrunner zal pas in november verkrijgbaar zijn; dat nieuws maakte uitgever All In! Games vandaag bekend.

Het uitstel van Ghostrunner, een parkour/actiegame in een cyberpunk-jasje, heeft te maken met wat kleine aanpassingen die de ontwikkelaar dient te maken. Naar eigen zeggen kan All In Games op die manier ook op de Nintendo Switch de best mogelijke ervaring garanderen.

Op welke datum Ghostrunner voor de Nintendo Switch precies zal gaan verschijnen, is nog niet bekend. In de aankomende dagen zal hier echter verandering in komen zo geeft All In! Games aan.

Overigens is de game sinds vandaag te verkrijgen voor PlayStation 4, Xbox One en pc (Steam, Epic Games Store en GOG). Ghostrunner zal volgend jaar ook voor de PS5 en Xbox Series verschijnen. Voor de twijfelaars: er is sinds 29 september ook een speelbare demo op Steam.