Ghostrunner demo vanaf 29 septmeber beschikbaar

Ghostrunner – een parkour actie game in een cyberpunk jasje – zal op 29 september een speelbare demo krijgen via Steam.

Er is daarnaast ook een private bèta speelbaar. Daarvoor dien je wel eerst toe te treden tot de Discord-server en jezelf te registreren middels dit formulier.

De uiteindelijke game zal op 27 oktober in de (digitale) schappen liggen en beschikbaar zijn voor PlayStation 4, Xbox One, en op de pc via Steam, Epic Games Store en GOG. Ghostrunner hanteert daarbij een adviesprijs van €29.99.

Het pre-orderen van de game geeft toegang tot twee extra katana’s. Daarnaast krijgen Playstation Plus-abonnees en pc-spelers 20% korting wanneer zij een pre-order plaatsen. Eigenaren van een Xbox One moeten het doen met een korting van 10%.

Nog niet helemaal zeker of Ghostrunner iets voor jou is? Check hieronder dan snel de trailer: