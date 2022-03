Ghostbusters: Spirits Unleashed aangekondigd

Ghostbusters: Spirits Unleashed wordt een asymmetrische multiplayergame die zich afspeelt in het bekende sci-fi universum. Ontwikkelaar Illfonic zal aan het roer staan.

De aankondiging werd gedaan middels onderstaande trailer. Jij zal spelen als een gloednieuwe Ghostbuster die, zoals te verwachten, allerlei soorten spoken te lijf moet gaan. Nieuw is echter dat je voor het eerst ook als spoken kan spelen. Matches zullen dus verdeeld zijn in een team van spoken en een team van Ghostbusters. Ontwikkelaar Illfonic heeft ervaring met asymmetrische multiplayergames, aangezien ze eerder de Friday The 13th game maakte.

Ghostbusters: Spirits Unleashed zal uit gaan komen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC. Er is nog geen releasedatum bekend.