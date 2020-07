Ghost Recon Breakpoint krijgt een nieuw live-event en AI-teamgenoten

Titelupdate 2.1.0., de volgende gratis update voor Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, lanceert op 15 juli en introduceert de langverwachte AI-teamgenoten, een tijdelijk in-game event en nog veel meer.

De toevoeging van AI-teamgenoten biedt spelers die solo spelen tal van nieuwe mogelijkheden, waaronder het uitvoeren van sync shots en de mogelijkheid om terug tot leven gebracht te worden. Spelers kunnen de AI-teamgenoten, die over dezelfde gameplaymogelijkheden en vaardigheden beschikken als de AI-teamgenoten in Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, op elk moment via het in-game menu activeren of deactiveren. Daarnaast kiezen spelers de fysieke kenmerken, uitrusting en het belangrijkste wapen van hun AI-teamgenoten. Ook introduceert deze update een nieuw, tijdelijk in-game event, Resistance!, beschikbaar van 16 tot en met 29 juli. In dit event moet Nomad de Outcasts ondersteunen tijdens een tegenaanval en hen helpen bij hun inspanningen om gevangenen te redden, Sentinel buitenposten aan te vallen en konvooien te stoppen die op zoek zijn naar overlevenden. Spelers ontgrendelen 14 exclusieve beloningen en alle hoofdmissies blijven beschikbaar na het in-game event.