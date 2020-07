Ghost of Tsushima snelst verkopende originele IP op PlayStation 4

Sony heeft laten weten dat Ghost of Tsushima erg succesvol is qua verkopen. In drie dagen tijd werden er 2,4 miljoen exemplaren van de game verkocht.

Daarmee is de game de snelst verkopende nieuwe IP op de PlayStation 4. De game is bijvoorbeeld in Japan erg populair en Sony heeft al aan gamers gevraagd om de digitale versie aan te schaffen of te wachten tot er een nieuwe partij fysieke versies komt.

De game werd ook positief door onze Niek ontvangen en scoorde een ruime voldoende in zijn review. Hebben jullie Ghost of Tsushima een kans gegeven? Laat ons weten wat je ervan vind!