Ghost of Tsushima op één na meest uitgespeelde PS4 open wereld game

Ghost of Tsushima blijkt niet alleen in de verkopen een ontzettend goede game. De helft van alle spelers die de game hebben gekocht, wisten namelijk ook de eind credits te bereiken. Hiermee is het de op één na meest uitgespeelde open wereld game op de PlayStation 4.

De website Ungeek deed namelijk een onderzoek naar de percentages van spelers die open wereld games op de PlayStation 4 speelden en hoeveel daarvan de games ook daadwerkelijk uitspeelden. Dit deed men op basis van de trophies die zijn ontgrendeld en daaruit blijkt dat 50,2% van alle spelers de Mono No Aware trofee hebben gehaald. Dit is de trofee die ontgrendeld wordt als je de game hebt uitgespeeld. Dat is zeker geen slecht gemiddelde, gezien er sinds juli 2020 al ruim 5 miljoen exemplaren van de game zijn verkocht.

De enige open wereld game die iets vaker werd uitgespeeld, is overigens Spider-Man. Daarvan speelden 50,8% van de gamers de game uit (als we op basis van de trofeeën kijken. Het blijkt dus dat andere populaire open wereld games gemiddeld door een stuk minder gamers werden uitgespeeld. Het lijstje van Ungeek onthult het volgende:

Marvel’s Spider-Man – 50.8%

Ghost of Tsushima – 50.2%

Assassin’s Creed Origins – 38.2%

Far Cry 5 – 36.7%

Days Gone – 34.7%

Horizon Zero Dawn – 34.1%

Assassin’s Creed Odyssey – 30%

The Witcher 3 – 29.8%

Death Stranding – 28.6%

Red Dead Redemption II – 28.2%

Watch Dogs 2 – 24.9%

Assassin’s Creed Valhalla – 19.8%

Van Ghost of Tsushima gingen er in de eerste drie dagen van de verkoop 2,4 miljoen exemplaren over de toonbank en de in Japan gebaseerde samuraigame wist ook het ‘thuispubliek’ bezig te houden. Het is dan ook niet heel gek dat Sucker Punch bezig is met een vervolg op deze game.