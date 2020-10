Ghost of Tsushima: Legends update komt op 16 oktober

Ghost of Tsushima-ontwikkelaar Sucker Punch heeft laten weten dat de gratis update Legends vanaf 16 oktober verkrijgbaar zal zijn.

De gratis update introduceert niet alleen een co-op modus die gebaseerd is op Japanse mythologie, maar ook een New Game+ modus. Legends kent verhalende missies die je met zijn tweeën kunt spelen en een survival modus die met tot vier spelers te spelen is. Een aantal weken na de lancering van Legends zal er ook nog een ‘Raid missie’ toegevoegd worden.

Om toegang tot Legends te krijgen, zul je eerst update 1.1 van de game moeten downloaden en installeren en vervolgens naar de PlayStation Store moeten gaan om de update gratis te ontgrendelen. Het is overigens wel een vereiste om een PlayStation Plus abonnement te hebben om de online gedeelte van de update te kunnen spelen.

Naast de online update wordt ook de singleplayer van extra content voorzien. Dit in de vorm van een New Game+ modus, die je niet alleen de game opnieuw laat spelen zonder je gadgets, wapens en vaardigheden verliest, maar ook nieuwe trophies met zich meebrengt. Daarnaast zul je ook nieuwe armor en gear kunnen ontgrendelen in de modus.

Ghost of Tsushima is sinds 19 juli verkrijgbaar voor de PlayStation 4. Mocht je de game nog geen kans hebben gegeven, kun je eventueel de review lezen om er achter te komen wat je gemist hebt.