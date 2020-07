Aanstaande vrijdag ligt mogelijk de laatste PlayStation 4 knaller in de winkels. Om de lancering van Ghost of Tsushima alvast in te luiden heeft Sony de launchtrailer alvast vrijgegeven.

Morgen zal overigens de embargo voor de review van de game komen te vervallen en dat betekent dat je morgen onze review op deze site kunt verwachten. Kijken jullie al uit naar Ghost of Tsushima? Laat het ons vooral weten in de reacties!