Ghost of Tsushima krijgt een online co-op en mythische vijanden in gratis Legends uitbreiding

Ghost of Tsushima wordt nog dit jaar voorzien van een gratis uitbreiding, genaamd Legends. Deze brengt niet alleen mythische vijanden naar de game, maar ook een online co-op.

De uitbreiding zal dit najaar verschijnen en een co-op modus toevoegen waarin je met tot vier spelers kunt spelen. De campaign van de game blijft overigens wel gewoon singleplayer. Legends zal namelijk nieuwe regio’s en vijanden aan de game toevoegen. Een van die vijanden zijn de Oni, die bovennatuurlijke krachten hebben en geïnspireerd zijn op Japanse mythes en volksverhalen.

Je zult in de co-op kunnen kiezen uit vier verschillende classes, namelijk: Samurai, Hunter, Ronin of Assassin. Sucker Punch gaf overigens nog weinig details over deze classes weg, maar laat weten dat ze allemaal unieke vaardigheden hebben.

Wat content betreft zullen er nieuwe verhalende missies aan de game worden toegevoegd. Deze missies zullen steeds uitdagender worden en zijn speciaal ontwikkeld voor twee tot vier spelers. Daarnaast komen er ook survival missies, een modus die veel weg heeft van een horde modus. Daarin zul je steeds groepen vijanden moeten verslaan, die uiteraard steeds sterker zullen worden en ook Oni bevatten.

Tot slot laat de ontwikkelaar weten dat er ook aan een raid voor vier spelers gewerkt wordt. Deze zullen pas na de lancering van de Legends uitbreiding worden uitgebracht. Deze raid zal de meeste uitdaging bieden en is bedoeld voor de spelers die de singleplayer en survival missies al hebben behaald.

Helaas werd er niet bekendgemaakt wanneer de Legends uitbreiding voor Ghost of Tsushima wordt uitgebracht. Wel werd er een trailer vrijgegeven die je hieronder kunt bekijken.