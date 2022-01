Ghost of Tsushima is meer dan 8 miljoen keer verkocht

Het samuraispel van Sucker Punch lijkt een grote hit te zijn geweest.

Tijdens de CES 2022 presentatie, die vanaf vandaag tot en met zaterdag loopt, heeft Sony vol trots aangegeven dat Ghost of Tsushima wereldwijd meer dan acht miljoen keer is verkocht. Het gaat om zowel de PlayStation 4-versie als de PlayStation 5-versie, maar het is niet duidelijk hoeveel er van elke versie zijn verkocht. Wel zijn er sinds november 2020 meer dan drie miljoen exemplaren van het spel verkocht, waarbij het spel in juli 2020 voor de PlayStation 4 werd uitgebracht.

Bij Suckerpunch zijn ze uiteraard enorm blij en bedanken ze de fans voor alle ondersteuning die ze hebben gekregen:

We’re thrilled and amazed that #GhostOfTsushima has officially sold more than 8 million copies!

Thank you so much to everyone who has played since launch! We are so incredibly appreciative and grateful for the support! pic.twitter.com/AQfyqviBlK

— Ghost of Tsushima Director’s Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) January 5, 2022