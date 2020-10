Ghost of Tsushima draait 60fps op PlayStation 5

Ghost of Tsushima zal gebruik maken van de Game Boost functie van de PlayStation 5 wanneer deze in november uitkomt. Dankzij deze functionaliteit loopt de game in 60fps.

Zodra spelers Ghost of Tsushima opstarten op de PlayStation 5 geeft deze de optie om de game in 60fps te spelen. Bovendien zijn de laadtijden sneller. Dit maakte ontwikkelaar Sucker Punch via Twitter bekend.

PS5 owners playing with Game Boost will see an extra option to allow frame rates up to 60FPS, and while loading speeds on the PS4 are already great, just wait until you see them on the PS5! — Ghost of Tsushima OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 9, 2020

Het spel is één van de vier duizend PlayStation 4 games die vanaf dag-één speelbaar is op de Playstation 5 via backwards-compatibility. Daarnaast kan het opslagbestand van de PlayStation 4 overgezet worden zodat je verder kan gaan vanaf waar je was gebleven.

#GhostOfTsushima will be playable on PS5 on day one via backward compatibility, and you’ll be able to transfer your save from PS4 to pick up where you left off! Find out more info on the @PlayStation Blog: https://t.co/zirVETqRje https://t.co/2iblq4q1EJ — Ghost of Tsushima OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 9, 2020

Bovendien komt aanstaande vrijdag 16 oktober de nieuwe Legends update uit. Deze lanceert samen met de 1.1 update van de game met een aantal nieuwe toevoegingen. Legends introduceert een nieuwe co-op multiplayer modus die geïnspireerd is door Japanse mythologie. De 1.1 update voegt onder andere New Game + toe en een amulet waarmee je honden kan aaien en als bondgenoot kan rekruteren. Met het zelfde amulet kan je geest-honden aaien.

