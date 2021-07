Ghost of Tsushima Director’s Cut verschijnt op 20 augustus

De geruchten rondom de “Expandalone” Ghost of Ikishima blijken gedeeltelijk te kloppen. Er komt namelijk een Director’s Cut van de game waarin het eiland Iki en een nieuw avontuur voor Jin.

De Director’s Cut van de game komt op 20 augustus naar de PlayStation 4 en 5 en bevat dus de volledige game en diens uitbreidingen plus dus het eiland Iki. De PlayStation 5-versie krijgt daarnaast grafische upgrades, ondersteuning voor 3D audio, 4K resolutie opties, kortere laadtijden en mikt het team op een framerate van 60fps.

In dit nieuwe verhaal op het eiland onderzoekt Jin geruchten over een Mongoolse aanwezigheid. Maar al snel merkt hij dat hij ‘verstrikt raakt in gebeurtenissen met een zeer persoonlijke inzet’ die hem zullen dwingen ‘een aantal traumatische momenten uit zijn verleden opnieuw te beleven’.

Naast een heel nieuw verhaal en nieuwe personages, biedt het nieuwe eiland ook nieuwe omgevingen om te verkennen, nieuwe bepantsering voor zowel Jin als zijn paard, nieuwe minigames, nieuwe soorten vijanden en meer.

PlayStation 5-spelers hebben toegang tot een paar extra nieuwe functies, zoals voor de tussenfilmpjes in Ghost of Tsushima en op het eiland Iki is er een optie om de lipsynchronisatie op Japanse voice-over te zetten.

Voor Legends spelers komt er ook een nieuwe modus en enkele andere updates, waarover in de komende weken meer informatie wordt vrijgegeven. Ook komt er voor alle spelers nog een aantal updates, zoals de mogelijkheid om nieuwe controller layouts te maken en om een target lock-on tijdens gevechten te gebruiken.

Ghost of Tsushima Director’s Cut komt op 20 augustus uit. De losstaande versie kost 70 euro voor Playstation 5-versie en 60 euro voor Playstation 4-versie. De uitbreiding voor PS4 kost twee tientjes en voor de PS5 drie tientjes. Gamers die van de PS4-versie van deze uitbreiding willen overstappen naar de PS5-versie, moeten hiervoor een tientje extra betalen.