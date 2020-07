Ghost of Tsushima bevat easter egg over andere Playstation-games

Ghost of Tsushima is nu een paar dagen uit en velen lijken er plezier van te hebben. Een scherpe Youtuber heeft er nu een easter egg in ontdekt die verwijst naar andere Playstation-games.

In een bepaalde hut in de open wereld van het spel kan je origami-figuren vinden. Deze figuren lijken te verwijzen naar andere Playstation-franchises. Ondergetekende vond verwijzingen naar Ratchet & Clank, Shadow of the Colossus, God of War en The Last of Us. Check de video hieronder. Welke reeksen kan jij nog meer onderscheiden?