Ghost ‘n Goblins Resurrection ook naar andere platforms

Ghost ‘n Goblins Resurrection komt binnenkort ook naar de andere platforms met een hoop extra content. Mocht je de klassieker nog niet eerder gespeeld hebben is dit een fantastische kans.

Playstation 4-, Xbox One- en Steam-gebruikers kunnen vanaf 1 juni ook aan de slag met de remake van een van de eerste platformers. Oorspronkelijk kwam de game uit in 1985 uit in de arcade hallen maar is toentertijd al naar andere consoles geport, zoals de Commodore 64, Amiga en de NES. In de game speel je als Arthur, een dappere ridder die in zijn harnas (soms onderbroek) de prinses Prin-prin wilt redden van de duistere demon Astaroth.

De heruitgave is gelukkig meer dan alleen een simpele port met wat opgepoetste graphics, er zijn een hoop nieuwe levels toegevoegd, is er zelf end-game en zien we couch co-op. Net zoals het origineel is de game erg pittig, maar om het toegankelijk voor iedereen te maken zijn er verschillende niveaus. Check hieronder de trailer en laat ons uiteraard weten waarom je deze versie al dan niet gaat spelen.