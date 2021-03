Ghibli-achtige Hoa uitgebreid getoond

Het is net alsof je in een film van Studio Ghibli duikt. Uitgever PM Studios geeft ons een uitgebreide kijk op deze prachtige avonturengame in een 7-minuutdurende gameplayvideo.

De video, welke door IGN online is gezet, toont het begin van de handgetekende wereld. We krijgen als eerst The Forest Area te zien, welke als eerst gemaakt is. We zien het kleine hoofdpersonage, Hoa vrienden maakt met de insecten in het bos om zo op plekken te komen waar ze anders niet had kunnen komen. Ook mag ze gebruiken van een rups, genaamd Bouncy, die je hoger laat springen.

Fans van de films van Studio Ghibli zullen het erg kunnen waarderen, zo te zien hebben ze veel inspiratie gehaald uit diens artwork. Neem de tijd om de video hieronder te bekijken en geniet van de kalme esthetische game. Hoa is een 2D platformer en puzzelgame die in april op de Nintendo Switch en de PC moet verschijnen.