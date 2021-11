Een GFN Donderdag Deal: Krijg ‘Crysis Remastered’ gratis bij ieder zes maanden GeForce NOW-lidmaatschap

Deze week is er een mooie deal voor gamers die klaar zijn om hun pc-gaming vanuit de cloud te upgraden. Bij elk nieuw, betaald Priority- of GeForce NOW RTX 3080-abonnement van zes maanden, ontvangen leden gedurende een beperkte tijd gratis Crysis Remastered.

Gamers en muziekliefhebbers kunnen zich opmaken voor een geweldige entertainmentervaring als ze deze week Core spelen en de digitale wereld van Oberhasli bezoeken. Daar kunnen ze genieten van het langverwachte deadmau5 “Encore” concert en evenement.

En wat voor GFN Donderdag zou het zijn zonder nieuwe games? We hebben deze week acht nieuwe titels in de GeForce NOW-bibliotheek.

GeForce NOW kan Crysis draaien … en jij dus ook

Maar kan het Crysis draaien? GeForce NOW zeker wel.

Gedurende een beperkte tijd krijg je een exemplaar van Crysis Remastered gratis bij bepaalde GeForce NOW-lidmaatschappen. Koop een Priority-lidmaatschap van zes maanden of het nieuwe GeForce NOW RTX 3080-lidmaatschap en ontvang een gratis inwisselbare code voor Crysis Remastered in de Epic Games Store.

Huidige maandelijkse Founders- en Priority-leden komen in aanmerking door te upgraden naar een zesmaandelijks lidmaatschap. Uitsluitend Founders kunnen upgraden naar een GeForce NOW RTX 3080-lidmaatschap en ontvangen 10 procent korting op de abonnementsprijs en lopen geen risico voor hun huidige Founders-voordelen. Ze kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke Founders-plan en de “Founders for Life” prijsstelling behouden, zolang ze in een consistente goede reputatie blijven op elk betalend lidmaatschap.

Deze speciale bonus geldt ook voor bestaande RTX 3080-leden en pre-orders, als een bedankje dat ze als een van de eersten upgraden naar de volgende generatie in cloud gaming. Huidige leden op het GeForce NOW RTX 3080-plan zullen de komende dagen gamecodes ontvangen; terwijl leden die hebben gepreorderd maar nog niet zijn geactiveerd, hun gamecode zullen ontvangen wanneer hun GeForce NOW RTX 3080-service is geactiveerd. Let op, er zijn voorwaarden van toepassing.

Stream Cryteks klassieke first-person shooter, geremasterd met graphics geoptimaliseerd voor een nieuwe generatie hardware en compleet met verbluffende ondersteuning voor RTX ON en DLSS. GeForce NOW-leden kunnen de eerste game in de Crysis-serie – of meer dan 1.000 games – op bijna al hun apparaten ervaren, waardoor zelfs een Mac of een mobiel apparaat in de ultieme gaming rig verandert.

Ervaar het deadmau5 Encore in Core

Deze GFN Donderdag brengt Core en deadmau5 naar de cloud. Van shooters, survival en action adventure tot MMORPG’s, platformers en party games, Core is een multiversum van opwindend gamingentertainment met meer dan 40,000 free-to-play, Unreal-powered games en werelden.

Deze week kunnen leden de volledig meeslepende digitale wereld van Oberhasli bezoeken – ontworpen met de visie van de legendarische producer, muzikant en dj, deadmau5 – en genieten van een episch “Encore” concert en evenement. Ga naar het optreden van deadmau5, met zes voorstellingen van vrijdag 19 november tot zaterdag 20 november. Het concert is de week erna elk uur op het uur te zien.

Het plezier gaat verder met drie games geïnspireerd door deadmau5’s muziek – Hop ‘Til You Drop, Mau5 Hau5 en Ballon Royale – die zich afspelen in 19 dystopische werelden die te zien zijn in de officiële When The Summer Dies muziekvideo. Feest verder met exclusieve deadmau5 skins, emotes, mounts en kom in contact met andere fans tijdens het streamen van het exclusieve, interactieve en niet te missen deadmau5 optreden ter ere van de lancering van Core op GeForce NOW met het “Encore” concert deze week.



Een nieuwe uitdaging roept

Het zou geen GFN Donderdag zijn zonder een nieuwe set van games die naar de cloud komen. Bereid je voor op een van de nieuwste toevoegingen aan de GeForce NOW-bibliotheek deze week:

• Combat Mission Cold War (Nieuwe release op Steam, 16 november)

• The Last Stand: Aftermath (Nieuwe release op Steam, 16 november)

• Myth of Empires (Nieuwe release op Steam, 18 november)

• Icarus (Bèta-weekend op Steam, 19 november)

• Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition (Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Japan en Zuid-Korea) (Ubisoft Connect)

• Core (Epic Games Store)

• World of Tanks (Steam)

• Lost Words: Beyond the Page (Steam)

Wij doen ons uiterste best om games zo dicht mogelijk bij hun release op GeForce NOW te lanceren, maar in sommige gevallen kunnen games niet onmiddellijk beschikbaar zijn.