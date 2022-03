Gevecht op leven en dood in deze twee PlayStation titels

Tijdens de State of Play werden TREK to YOMI en Returnal bestempeld als leven en dood games.

Het ‘leven en dood’ genre

Sony maakte ons niet alleen blij met deze twee toffe titels, maar ook met de manier waarop ze werden aangekondigd. We vinden het nieuwe genre eigenlijk best goed bedacht, misschien moeten we daar binnenkort eens een column aan wijden. Nu terug naar de twee games.

TREK to YOMI lijkt erg geinspireerd te zijn op Ghost of Tsushima. Een fantastische ogende samurai game. De sfeer is in ieder geval erg mooi en we kunnen binnenkort al aan de slag met TREK to YOMI. De game staat gepland in de lente van dit jaar.

Daarnaast kreeg Returnal: Ascension ook speciale aandacht voor de aankomende update. De beelden oogden erg tof en wij kunnen niet wachten om ermee aan de slag te gaan. De update brengt een co-op campagne en een survival modus met zich mee en verschijnt al op 22 maart.