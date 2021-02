Volgens diverse rapportages heeft iemand flink wat geld neergelegd om aan de gestolen source codes van Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 te komen.

Slechts een dag nadat hackers de eerste CD Projekt Red source code voor Gwent hadden gelekt, werd er een veiling gehouden waarbij alle gestolen gegevens aan de hoogste bieder werd aangeboden.

De veiling werd gehouden op een populair hackforum op het dark web, en het bieden begon bij $ 1 miljoen, volgens Vx-underground. De veiling eindigde kort daarna, nadat hackers een bevredigend bod hadden ontvangen, volgens KELA Research.

Het geciteerde ‘buy now’-cijfer was $ 7 miljoen voor het hele zaakje, maar het is niet duidelijk hoeveel er daadwerkelijk is betaald voordat de veiling eindigde. Dit komt omdat, volgens KELA Research, het bod afkomstig was van buiten het forum waar de veiling werd gehouden. De koper heeft ook bepaald dat de gegevens in de toekomst niet opnieuw zouden worden verspreid of verkocht.

Het forumbericht waarin de opening van de veiling werd aangekondigd, zei dat het de broncode bevat voor The Witcher 3, Cyberpunk 2077, een aankomende ray tracing-versie van The Witcher 3, Thronebreaker, evenals de eigen RedEngine van de studio, die al zijn games aandrijft.

Afgezien daarvan zouden kopers ook toegang hebben tot een assortiment documenten die zijn verkregen als onderdeel van de hack, waaronder juridische, HR-, zakelijke en andere gevoelige bestanden.

Bij het aankondigen van het nieuws van de hack aan iedereen, zei CD Projekt Red dat het niet zal toegeven aan hun eisen en het losgeld zal betalen, maar ervoor kiest om zijn partners te waarschuwen die mogelijk getroffen zijn en samen te werken met lokale autoriteiten.