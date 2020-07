Xbox Series X zou volgens Thurrot al in augustus uit moeten komen

Microsoft zou volgens een rapportage eigenlijk van plan zijn om de Xbox Series X al in augustus uit te brengen. Echter heeft Covid-19 roet in het eten gegooid.

Volgens Thurrot zou Microsoft hun next-gen console al eind augustus in de winkels hebben liggen. De veel besproken Lockhart zou overigens later moeten verschijnen, namelijk halverwege oktober.

Die console zou in eerste instantie dus in juni onthuld moeten worden, maar nu wordt augustus genoemd. Thurrot is er overigens niet zeker van of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren.

Er zijn ook al signalen opgevangen dat de goedkopere en iets minder krachtige een andere vorm krijgt. Deze zou meer weg hebben van hoe we de consoles tot nu toe gezien hebben. Medewerkers van Microsoft, die met de console reizen, zouden namelijk een Xbox One X/ S cover gebruiken om hem te vermommen. Bij de Xbox Series X zou een pc toren worden gebruikt.

Microsoft gaat deze maand meer bekend maken qua games voor de nieuwe console. We verwachten in ieder geval meer van Halo: Infinite en Senua’s Saga: Hellblade 2 te gaan zien. Ook is er een grote kans dat we eindelijk iets van the Initiative gaan zien. Zouden jullie voor de Xbox Series S gaan? Of betalen jullie liever iets meer voor de krachtigere X?