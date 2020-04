Xbox-event in mei; Lockheart wordt getest door medewerkers?

Er is mogelijk goed nieuws van Microsoft onderweg. Als we geruchten van Windows Central mogen geloven, komt er volgende maand een event voor de Xbox Series X. Daarnaast zou Xbox Lockheart bij medewerkers worden getest.

De site meldt dat Xbox Lockheart, een goedkopere variant van de Xbox Series X, in de testfase zit. Daarnaast zou Microsoft bezig zijn met een event voor de Xbox Series X. Over het algemeen zit Windows Central bij dit soort nieuwsberichten wel op het juiste eind.

Lockheart, een model waar al langere tijd over gespeculeerd wordt, zou een minder snelle (niet minder krachtiger!) 4 Teraflops model zijn van de Xbox Series X. Je zou de console het beste kunnen vergelijken met de Xbox One S, een goedkopere variant op de huidige Xbox One (X). Lockheart zou een aantal next-gen functies bevatten, waaronder de SSD en een eenvoudigere vorm van ray tracing.

De site zou van diens bronnen hebben vernomen dat de console al bij medewerkers getest wordt om feedback te kunnen krijgen. De console zou overigens ook ergens in mei onthuld moeten worden.

Het is niet duidelijk of de console ook tijdens het Xbox-event wordt aangekondigd. Tijdens het event zouden wel nieuwe games worden getoond, maar dit zou eigenlijk ook tijdens de show in juni (die ten ere van de E3 gehouden zou worden) moeten gebeuren.

Uiteraard willen we je waarschuwen dat de geruchten nog niet bevestigd zijn en dat er, met het oog op de crisis, nog van alles kan veranderen.