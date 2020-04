Werkt Nintendo aan een Switch met twee schermen?!

Een hacker vond in de laatste update voor de Nintendo Switch bewijzen dat Nintendo werkt aan een Switch met twee schermen.

Mike Heskin, die zichzelf een kwetsbaarheidsonderzoeker noemt (en overigens een vlekkeloze reputatie heeft), legt op Twitter uit wat hij in de betanden vond.

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

— Mike Heskin (@hexkyz) April 14, 2020