Warzone verhoogt binnenkort speler limiet

Dankzij een gedeeld menu-voorbeeld van Call of Duty: Warzone verwachten we dat het niet lang meer duurt voordat we een tweehonderd speler limiet krijgen.

Eerder tijdens de lancering van Call of Duty: Warzone onthulde ontwikkelaar Infinity Ward dat ze de game met tweehonderd spelers getest hadden. Daarnaast waren er ook teams groter dan vier man getest. Echter kozen ze uiteindelijk voor een limiet van honderdvijftig spelers.

Patrick Kelly, mede-directeur van Infinity Ward, vertelde destijds dat ze de speler limiet van Warzone op den duur zouden verhogen naar tweehonderd man. Het lijkt er op dat het mogelijk gaat gebeuren tijdens seizoen vier.

Zo deelde @DissolvexD afgelopen weekend een screenshot op Twitter van een introductie bericht voor free-to-play Warzone spelers. In het bericht staat dat er twee traditionele Modern Warfare multiplayer playlists te spelen zijn en wat spelers kunnen verwachten.

In een van de screenshots is een voorbeeld van het Warzone menu te zien. Echter in plaats van de gebruikelijke limiet opties, staat er nu een keuze voor BR 200, Plunder 200 en de verwachte BR Juggernaut. BR Juggernaut is De enige modus hiervan die inmiddels bevestigd is .

@PrestigeIsKey

NEW upcoming playlist!!”

-Br 200

Plunder 200

Br juggernaut pic.twitter.com/l1ohCvuhGL — DissolveGaming – gaming news and information (@DissolvexD) June 14, 2020

Met het oog op voorgaande uitspraken zal de invoering van een tweehonderd speler limiet voor Warzone een kwestie van tijd zijn. Als het niet wordt toegevoegd in seizoen 4 dan komt het ongetwijfeld in de toekomst.